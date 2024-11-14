Россияне признались в главных ошибках при ремонте

Главной ошибкой россиян при ремонте стал неправильный подсчет бюджета

Главной ошибкой россиян при ремонте оказался неправильный подсчет бюджета — почти треть опрошенных (28 процентов) признались, что учли не всю сумму. Такие данные приводят аналитики «Ремонта со СберУслугами» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

24 процента респондентов рассказали, что не составили четкий план ремонта, а у 20 процентов затянулись сроки выполнения работ. По 19 процентов россиян пожаловались на выбор неправильных материалов и на неверно рассчитанное их количество. Еще 10 процентов предусмотрели слишком мало розеток, 8 процентов не прислушались к мнению профессионалов, а 7 процентов потратили лишнее время на выбор дизайна.

Около 5 процентов опрошенных пренебрегли замерами при покупке мебели и не учли освещение в интерьере, а 4 процента — слишком поздно задумались о вентиляции. При этом 29 процентов россиян заявили, что не допустили никаких ошибок в ремонте.

Руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» назвала россиянам оптимальный план действий при ремонте. Сначала эксперт посоветовала определиться с бюджетом, чтобы не допустить лишних трат и неприятных сюрпризов. После этого нужно разработать подробный проект с эскизами, чтобы точно представлять финальный результат.

«Не забывайте о качестве материалов — не стоит экономить на фундаментальных вещах, таких как проводка или сантехника. Найдите надежных подрядчиков с хорошей репутацией и заключите с ними договор, чтобы у вас была юридическая гарантия на выполненную работу», — заключила специалистка.

Ранее ремонт в съемной квартире назвали оправданным, если проживать в ней планируется более трех лет. Причем длительность аренды должна быть закреплена в договоре. Если срок не прописан в документе, есть риск, что хозяин поднимет плату или примет решение о выселении. В такой ситуации ремонт окажется нерентабельным, предупредили эксперты.