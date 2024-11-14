Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:29, 14 ноября 2024Экономика

Россияне признались в главных ошибках при ремонте

Главной ошибкой россиян при ремонте стал неправильный подсчет бюджета
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Главной ошибкой россиян при ремонте оказался неправильный подсчет бюджета — почти треть опрошенных (28 процентов) признались, что учли не всю сумму. Такие данные приводят аналитики «Ремонта со СберУслугами» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

24 процента респондентов рассказали, что не составили четкий план ремонта, а у 20 процентов затянулись сроки выполнения работ. По 19 процентов россиян пожаловались на выбор неправильных материалов и на неверно рассчитанное их количество. Еще 10 процентов предусмотрели слишком мало розеток, 8 процентов не прислушались к мнению профессионалов, а 7 процентов потратили лишнее время на выбор дизайна.

Около 5 процентов опрошенных пренебрегли замерами при покупке мебели и не учли освещение в интерьере, а 4 процента — слишком поздно задумались о вентиляции. При этом 29 процентов россиян заявили, что не допустили никаких ошибок в ремонте.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» назвала россиянам оптимальный план действий при ремонте. Сначала эксперт посоветовала определиться с бюджетом, чтобы не допустить лишних трат и неприятных сюрпризов. После этого нужно разработать подробный проект с эскизами, чтобы точно представлять финальный результат.

«Не забывайте о качестве материалов — не стоит экономить на фундаментальных вещах, таких как проводка или сантехника. Найдите надежных подрядчиков с хорошей репутацией и заключите с ними договор, чтобы у вас была юридическая гарантия на выполненную работу», — заключила специалистка.

Ранее ремонт в съемной квартире назвали оправданным, если проживать в ней планируется более трех лет. Причем длительность аренды должна быть закреплена в договоре. Если срок не прописан в документе, есть риск, что хозяин поднимет плату или примет решение о выселении. В такой ситуации ремонт окажется нерентабельным, предупредили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в постпреды США при ООН поменяла мнение по Украине после победы Трампа. Какую позицию она заняла?

      Позицию Байдена по Украине назвали «политической импотенцией»

      Россиян предупредили о неожиданной опасности сиропов от кашля для гипертоников

      Шойгу посетил военную выставку в Китае

      СК оценил ущерб от действий ВСУ на территории России

      Стало известно о желудочно-кишечном кровотечении у Ливанова

      В московском метро задержали пьяного размахивающего ножом мужчину

      В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк ВСУ

      Ивлеева предложила Киркорову серьги-крысы на фоне скандала из-за «голой вечеринки»

      СК заочно обвинил экс-главу СБУ и экс-секретаря СНБО в преступлениях в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше