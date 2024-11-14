Россиянин принял подростка за сотрудника полиции и выстрелил в него из травмата

Житель Подмосковья принял подростка за силовика и расстрелял его из травмата

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который принял 17-летнего подростка за силовика и выстрелил в него из травмата. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все произошло в деревне Красновидово. Компания молодых людей приехала на автомобиле к другу и припарковалась у подъездных ворот. Когда один из них вышел на улицу, чтобы позвонить и попросить запустить их на территорию, на него набросился 41-летний мужчина.

Нападавший попросил подростка положить трубку и уехать из деревни, после чего достал травмат и начал стрелять из него по ногам молодого человека. Затем мужчина выпустил целую обойму в автомобиль, где сидели двое его друзей. Подростки срочно покинули деревню и отправились в больницу. У одного из них диагностировали раздробление костей обеих ног — сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Злоумышленника задержали — им оказался местный житель. Предварительно, мужчина принял подростка за сотрудника полиции под прикрытием, который пришел с обыском на его участок. Уточнятся, что задержанный был неоднократно судим за разбои, а на своей территории незаконно хранил автомат АК-74 и боеприпасы.

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