Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин принял подростка за сотрудника полиции и выстрелил в него из травмата

Житель Подмосковья принял подростка за силовика и расстрелял его из травмата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который принял 17-летнего подростка за силовика и выстрелил в него из травмата. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все произошло в деревне Красновидово. Компания молодых людей приехала на автомобиле к другу и припарковалась у подъездных ворот. Когда один из них вышел на улицу, чтобы позвонить и попросить запустить их на территорию, на него набросился 41-летний мужчина.

Нападавший попросил подростка положить трубку и уехать из деревни, после чего достал травмат и начал стрелять из него по ногам молодого человека. Затем мужчина выпустил целую обойму в автомобиль, где сидели двое его друзей. Подростки срочно покинули деревню и отправились в больницу. У одного из них диагностировали раздробление костей обеих ног — сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Злоумышленника задержали — им оказался местный житель. Предварительно, мужчина принял подростка за сотрудника полиции под прикрытием, который пришел с обыском на его участок. Уточнятся, что задержанный был неоднократно судим за разбои, а на своей территории незаконно хранил автомат АК-74 и боеприпасы.

Ранее в Москве актер квеста выстрелил в шею посетительнице.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше