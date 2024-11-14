Россиянка опрокинула иномарку с тремя сыновьями

78.ru: жительница Ленобласти опрокинула иномарку с тремя сыновьями

Жительница Выборгского района Ленинградской области опрокинула иномарку с тремя сыновьями, об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, 31-летняя россиянка двигалась на принадлежащем мужу Mitsubishi Outlander, на прямом участке дороги она не справилась с управлением, съехала в кювет и влетела в дерево.

В результате ДТП пострадали трое детей — братья двух, пяти и восьми лет. Двое младших находились в детских креслах на заднем сидении, старший — на переднем сидении в бустере. Все несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавших отвезли в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга, ушибленными ранами и подкожными гематомами лица. По факту случившегося началась проверка.

Ранее сообщалось, что попавшие в ДТП в Москве школьники угнали машину у матери одного из них.