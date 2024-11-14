В российском городе прорвался «гейзер»

В Салехарде из-за прорыва трубы на улице забил «гейзер»

В Салехарде из-за утечки на водосетях посреди улицы забил «гейзер». На ситуацию обратили внимание подписчики сообщества «Мой Салехард» в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальная авария произошла на улице Губкина. Из-за прорыва трубы вода мощным всплеском вырвалась на поверхность, образовав водяной столб. «Открываем курорт?» — острят местные жители.

На жалобы отреагировали в городской администрации. Как пишет «Московский комсомолец», на месте уже работает аварийная бригада, коммунальщики приступили к ремонту. На время осмотра повреждений в близстоящих домах пришлось отключить водоснабжение. Вскоре подачу ресурса восстановили.

Ранее зловонный фонтан забил из-под земли в Петрозаводске. Затянувшиеся работы коммунальщиков могут лишь увеличить расходы на ремонт дороги: фекальные воды рискуют размыть полотно, из-за чего асфальт начнет обваливаться.