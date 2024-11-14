Экс-посол Украины Мельник раскритиковал главу фракции СДПГ Мютцениха

Бывший посол Украины в Германии и посол в Бразилии Андрей Мельник пообещал совершить суицид в случае назначения глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха министром иностранных дел Германии. Об этом дипломат заявил в X.

«Господин Мютцених может выглядеть "прилично". Но я остаюсь при своем мнении: он был и остается самым бессердечным и лживым политиком в Германии», — высказался экс-посол в ФРГ.

Мельник отреагировал на высказывание немецкого журналиста, назвавшего Мютцениха одним из самых честных и порядочных немецких политиков. Скандальный украинский дипломат пообещал покончить с собой в случае назначения главы фракции СДПГ на должность главы МИД. По его мнению, позиция Мютцениха хуже точки зрения представителей крайне правой «Альтернативы для Германии».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба едва не послал главу МИД из страны Латинской Америки за фразу о поставках оружия Киеву. По его словам, латиноамериканский министр в ходе встречи также призвал найти взаимопонимание с Москвой.