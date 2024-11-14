Симоньян прокомментировала обвинения RT во вмешательстве в выборы США

Симоньян заявила, что RT не вмешивалась в выборы президента США

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения канала со стороны Соединенных Штатов во вмешательстве в президентские выборы. Об этом она порассуждала в интервью газете «Ведомости».

«Формулировка "вмешательство в выборы" звучит так, будто бы мы наняли бригаду хакеров, которые взломали систему подсчета голосов или провели какие-нибудь манипуляции с бюллетенями. Понятно же, что ничем подобным мы не занимались», — заявила медиаменеджер.

Симоньян подчеркнула, что RT выполнял журналистскую работу, которая могла повлиять на мнение кого-либо из американцев. По ее словам, качественная работа журналиста подразумевает такой эффект. «Из этого они делают вывод, что мы влияем на электорат, а следовательно, на возможный исход выборов», — заключила она.

4 сентября Минфин США ввел санкции против Симоньян и сотрудников RT. Ведомство обвинило Россию в кампании, подрывающей доверие к избирательным процессам и институтам США.