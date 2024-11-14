В России отреагировали на смену кандидатом в постпреды США при ООН позиции по Украине

Депутат Чепа: взгляды политиков в США и ЕС по Украине будут активно меняться

Взгляды политиков в Соединенных Штатах и Европе по Украине будут активно меняться, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на смену кандидатом в постпреды США при ООН Элис Стефаник позиции по украинскому вопросу.

«Она объявила о том, что является абсолютной приверженицей позиции [избранного новым президентом США Дональда] Трампа. Во многом это и определило то, что ее планируют на это назначение», — заметил Чепа.

То, что у многих политиков будут меняться взгляды в Соединенных Штатах Америки и в Европе, это 100 процентов. Мы уже видим, это активно происходит Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее член Палаты представителей Конгресса Элис Стефаник, которую Трамп номинировал на должность постпреда при ООН, отстранилась от прежней позиции по Украине. Журналисты отметили, что в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в свои ряды. Также политик выступала за оказание Киеву масштабной военной помощи.

При этом после объявления ее кандидатом на должность постпреда при ООН пресс-секретарь Стефаник сообщила, что политик поддерживает позицию Трампа.