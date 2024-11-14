Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 14 ноября 2024Мир

В России отреагировали на смену кандидатом в постпреды США при ООН позиции по Украине

Депутат Чепа: взгляды политиков в США и ЕС по Украине будут активно меняться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Элис Стефаник

Элис Стефаник. Фото: Tom Williams / Pool / Reuters

Взгляды политиков в Соединенных Штатах и Европе по Украине будут активно меняться, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на смену кандидатом в постпреды США при ООН Элис Стефаник позиции по украинскому вопросу.

«Она объявила о том, что является абсолютной приверженицей позиции [избранного новым президентом США Дональда] Трампа. Во многом это и определило то, что ее планируют на это назначение», — заметил Чепа.

То, что у многих политиков будут меняться взгляды в Соединенных Штатах Америки и в Европе, это 100 процентов. Мы уже видим, это активно происходит

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее член Палаты представителей Конгресса Элис Стефаник, которую Трамп номинировал на должность постпреда при ООН, отстранилась от прежней позиции по Украине. Журналисты отметили, что в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в свои ряды. Также политик выступала за оказание Киеву масштабной военной помощи.

При этом после объявления ее кандидатом на должность постпреда при ООН пресс-секретарь Стефаник сообщила, что политик поддерживает позицию Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

      ЦБ сообщил о заметном замедлении российской экономики

      Путин увеличил размер единовременной выплаты бойцам СВО с инвалидностью

      Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию армии России

      Российский депутат избил предпринимателя в центре города

      В Минюсте США оказались ошеломлены идеей Трампа

      В США покупателя российского Су-57 представили «интернет-подружкой из Канады»

      Финансовый аналитик призвал россиян не экономить

      Россиянин купил иномарку и неожиданно обнаружил в ней экзотического пассажира

      «Будут найдены и ликвидированы». В России пообещали ответ на сотрудничество разведки Украины с террористами в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше