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16:39, 14 ноября 2024Мир

Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

Уолтц: Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и начать переговоры Москвы и Киева. Об этом заявил кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц, передает The National Desk.

«Президент ясно выразился, что желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на ее продолжении», — рассказал претендент.

Уолтц также подчеркнул, что именно президент США определяет основы американской внешней политики. По его словам, он сам является лишь исполнителем воли главы государства.

12 ноября Трамп номинировал на должность советника по национальной безопасности конгрессмена Майка Уолтца. Также сообщалось, что окружение 47-го президента США ожидает назначения сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации. По их словам, несмотря на то, что Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает данная кандидатура.

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