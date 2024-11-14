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23:51, 14 ноября 2024Мир

США увидели угрозу в присутствии в Арктике России и Китая

Береговая охрана США назвала угрозой присутствие в Арктике России и КНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Береговая охрана США считает, что возросшее присутствие России и Китая в Арктике, а также их сотрудничество в регионе представляют угрозу национальной безопасности Америки. Такое мнение выразил заместитель командующего операциями Береговой охраны вице-адмирал Питер Готье, передает ТАСС.

«Я признаю, что существует угроза национальной безопасности, которую представляют усилившееся присутствие наших конкурентов и их сотрудничество в той мере, которую мы раньше не видели», — отметил Готье.

Он добавил, что подразделения Береговой охраны США в Арктике сталкиваются с нехваткой финансирования, которая подрывает их боеготовность. Готье также указал на нехватку финансирования в Арктике, что подрывает боеготовность США.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев заявил, что конкуренция России и США в сфере освоении Арктики сопоставима с битвой за космос в XX веке. Он отметил, что арктические регионы являются одними из самых перспективных в плане вложения капитала.

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