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00:46, 15 ноября 2024Экономика

Стоимость облигаций Украины выросла на фоне победы Трампа на выборах в США

FT: стоимость облигаций Украины выросла на фоне победы Трампа на выборах в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Стоимость суверенных облигаций Украины выросла на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку инвесторы надеются на заключение Киевом мирного соглашения. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание отмечает, что номинированные в долларах облигации за месяц прибавили в цене 12 процентов. В статье говорится, что среди шагов со стороны украинского руководства инвесторы ожидают принятие договоренностей, которые предполагают «навсегда отказаться от территорий, которые Украина потеряла» в конфликте.

Представитель компании Ninety One, владеющей некоторыми облигациями Украины, Тис Лоу, уточнил, что операции с ценными бумагами действительно проходили на фоне ожиданий, что Трамп может подтолкнуть Киев к началу переговоров.

Ранее кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и начать переговоры Москвы и Киева.

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