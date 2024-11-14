Стоимость облигаций Украины выросла на фоне победы Трампа на выборах в США

FT: стоимость облигаций Украины выросла на фоне победы Трампа на выборах в США

Стоимость суверенных облигаций Украины выросла на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку инвесторы надеются на заключение Киевом мирного соглашения. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание отмечает, что номинированные в долларах облигации за месяц прибавили в цене 12 процентов. В статье говорится, что среди шагов со стороны украинского руководства инвесторы ожидают принятие договоренностей, которые предполагают «навсегда отказаться от территорий, которые Украина потеряла» в конфликте.

Представитель компании Ninety One, владеющей некоторыми облигациями Украины, Тис Лоу, уточнил, что операции с ценными бумагами действительно проходили на фоне ожиданий, что Трамп может подтолкнуть Киев к началу переговоров.

Ранее кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и начать переговоры Москвы и Киева.