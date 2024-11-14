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13:05, 14 ноября 2024Путешествия

Туриста нашли бездыханным в ванной любимого отеля звезд Голливуда

Туриста из США нашли бездыханным в любимом отеле звезд Голливуда в Ирландии
Алина Черненко

Фото: Ballyfin

Туриста из США нашли бездыханным в роскошном отеле Ballyfin Demesne в Ирландии, где любят отдыхать звезды Голливуда. Подробностями истории поделилось издание NDTV.

Как рассказали представители ирландской полиции,12 ноября 60-летнего американца, имя которого не разглашается, обнаружили лежащим без сознания на полу ванной. Подозреваемого в совершении преступления — 30-летнего спутника жертвы — уже арестовали.

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Тело туриста отправили на вскрытие для установления причин трагедии и дополнительных подробностей инцидента. Часть отеля оцепили на время проведения расследования.

По данным Metro, роскошный ирландский курорт Ballyfin Demesne стоимостью от 600 до 2,5 тысячи евро (примерно от 62,5 до 260,7 тысячи рублей) за ночь долгое время был излюбленным местом отдыха знаменитостей. В частности, там останавливались американская телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст, а также актер Джордж Клуни и его жена Амаль.

В октябре двух британских туристов нашли без признаков жизни в разных отелях курорта Греции с разницей в пару часов. Предполагается, что у обоих иностранцев были проблемы со здоровьем.

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