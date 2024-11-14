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17:44, 14 ноября 2024Мир

В России ответили увидевшим в прекращении огня на Украине угрозу

Депутат Колесник раскритиковал увидевших в перемирии РФ и Украины угрозу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Россия не собирается нападать Европу, о чем уже говорил президент страны Владимир Путин, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на сообщения в американской прессе военных и политиков, которые увидели в прекращении огня на Украине угрозу для Европы и НАТО.

«Дело в том, что это не новая история. На Петербургском форуме Путин сказал, что мы не собираемся ни на какую Европу нападать. Это наши внутренние проблемы с Украиной. Если бы туда Европа как раз не влезала, ничего бы и не было», — отметил Колесник.

Депутат убежден, что страны, которые заявляют об угрозе, пытаются таким образом лишь привлечь к себе внимание.

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5 ноября 2024

Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что перспектива перемирия между Москвой и Киевом представляет угрозу для стран Европы. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что завершение боевых действий на Украине означает для России возвращение домой сотен тысяч солдат, что даст возможность в будущем использовать их в других местах.

Глава многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт, в свою очередь, допустил начало нового гибридного конфликта в «серой зоне» между Россией и западными союзниками.

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