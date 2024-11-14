В бундестаге подняли вопрос о реальном уровне поддержки Зеленского украинцами

Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Гунько поднял вопрос о реальном уровне поддержки украинцами политики лидера их страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в обращении парламентарии к правительству ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

«Насколько известно федеральному правительству, какой свободой действий в отношениях со своим правительством в настоящее время обладает украинский народ, чтобы выразить свою политическую волю к продолжению войны или началу переговоры с российской стороной, учитывая, что как парламентские, так и президентские выборы на Украине остаются приостановленными на основании действующего военного положения, (...) и на какие конкретные данные (например, результаты демоскопических опросов) опирается федеральное правительство Германии в своей оценке готовности украинского общества поддержать политический курс Владимира Зеленского?» — спросил Гунько у немецкого кабмина.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что украинцы недовольны Зеленским, связывая с ним беспредел ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы). По словам Прощорова, украинцы обвиняют политика не только в коррупционных скандалах, но и в силовой мобилизации.

«Его связывают с неудачами на фронте, с беспределом таких военкомов, ну, естественно, с коррупционной составляющей. То есть недовольство им есть, и очень сильное», — объяснил экс-подполковник.

До этого член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн призвал подсчитать для немецких налогоплательщиков стоимость прошедшего 11 октября визита Зеленского в Берлин. С таким запросом депутат обратился к правительству ФРГ.