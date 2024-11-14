В Грузии назвали возможные сроки обсуждения членства страны в ЕС

Премьер Грузии Кобахидзе: ЕС откроет переговоры о вступлении страны в 2025 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что Европейский союз (ЕС) откроет переговоры о вступлении страны в сообщество в 2025 году. Об этом пишет ТАСС.

«В следующем году с высокой долей вероятности откроются переговоры, тем более что до этого, вероятно, также на Украине закончится война», — пояснил Кобахидзе.

Он назвал фиктивными заявления ЕС о возможной отмене безвизового режима Грузии и Евросоюза. «Уверен, что никакие конкретные шаги в этом направлении не будут предприняты, в том числе из-за того, что такие инструменты полностью утратили эффективность», — подчеркнул Кобахидзе.

В октябре Еврокомиссия сообщила об остановке переговоров по присоединению Грузии к Евросоюзу и призвала республику провести всеобъемлющую избирательную реформу. Еврокомиссия недовольна тем, что на парламентских выборах в Грузии победила партия, выступающая за поддержку отношений с Москвой.