В Кремле объяснили положения указа Путина о выплатах бойцам СВО

Песков: указ Путина о выплатах относится ко всем бойцам СВО с инвалидностью

Указ президента России Владимира Путина о выплатах относится ко всем бойцам специальной военной операции (СВО) с инвалидностью. Положения документа объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают «Известия» в Telegram.

14 ноября президент подписал указ, согласно которому участники СВО с инвалидностью получат выплату в 4 миллиона рублей.

Обратная сила документа будет распространяться на всех бойцов, участвовавших в боевых действиях с февраля 2022 года, отметил Песков. Это также следует из текста указа, на что обратила внимание «Лента.ру».

Ранее кабмин утвердил размеры выплат участникам СВО за ранение. Солдаты и офицеры будут получать от 100 тысяч до миллиона рублей в зависимости от тяжести ранения.