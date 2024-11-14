В Кремле ответили на вопрос о влиянии боевых наград на выплаты раненым участникам СВО

Песков заявил, что боевые награды не влияют на выплаты раненым участникам СВО

Награды не влияют на размер выплат участникам специальной военной операции (СВО), получившим ранение в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Боевые награды здесь никак не влияют на указанную сумму денег», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Песков добавил, что президент считает увеличение выплат раненным на СВО военнослужащим правильным и справедливым.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому участники спецоперации, ставшие инвалидами в результате ранения в ходе выполнения боевых задач, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 4 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя компенсацию за факт травмы.

13 ноября правительство России утвердило размер выплат военнослужащим за ранения. Так, бойцы с тяжелыми увечьями получат по 3 миллиона рублей, с легкими — по 1 миллиону рублей. За остальные травмы выплата составит 100 тысяч.