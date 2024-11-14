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14:05, 14 ноября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о влиянии боевых наград на выплаты раненым участникам СВО

Песков заявил, что боевые награды не влияют на выплаты раненым участникам СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Награды не влияют на размер выплат участникам специальной военной операции (СВО), получившим ранение в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Боевые награды здесь никак не влияют на указанную сумму денег», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Песков добавил, что президент считает увеличение выплат раненным на СВО военнослужащим правильным и справедливым.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому участники спецоперации, ставшие инвалидами в результате ранения в ходе выполнения боевых задач, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 4 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя компенсацию за факт травмы.

13 ноября правительство России утвердило размер выплат военнослужащим за ранения. Так, бойцы с тяжелыми увечьями получат по 3 миллиона рублей, с легкими — по 1 миллиону рублей. За остальные травмы выплата составит 100 тысяч.

ЖЗЛ
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