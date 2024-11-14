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09:08, 14 ноября 2024Россия

В Крыму рассказали о сроках восстановления движения поездов после обрушения моста

Крючков: движение поездов в Крыму после обрушения моста восстановят к 11:00
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершается, движение пригородных поездов восстановят к 11:00. Об этом рассказал советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

До этого движение электропоездов на участке Соленое Озеро — Джанкой было приостановлено.

Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в беседе с ТАСС также отметила, что место обрушения моста будет освобождено от завалов в скором времени.

Разбор завалов на месте обрушения автомобильного моста между селами Изумрудное и Маслово начали около пяти утра. Всего к работам привлекли 43 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Мост в Джанкойском районе Крыма обрушился 13 ноября. Части конструкции упала на железнодорожное полотно, расположенное под ним. В результате пострадали два человека. Одного из них доставили в больницу.

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