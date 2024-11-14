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09:17, 14 ноября 2024Мир

В МИД отреагировали на решение Франции арестовать Марин Ле Пен

Захарова о требовании арестовать Ле Пен: демократия во Франции разбушевалась
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Требование прокуратуры Парижа арестовать лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, как и недавний арест сооснователя Telegram Павла Дурова, демонстрирует положение демократии во Франции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — написала она.

Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить Ле Пен, ранее заявившую о намерении баллотироваться на пост президента Франции на следующих выборах в 2027 году, к лишению свободы и поражению в избирательных правах на пять лет.

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