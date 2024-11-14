В Москве изрисовали памятник Ахмату Кадырову

В Москве в Южном Бутово неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову

В районе Южное Бутово в Москве неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло 13 ноября. Через некоторое время коммунальщики заметили надпись на монументе и поспешили от нее избавиться. Им удалось быстро оттереть краску с памятника, пока она не успела высохнуть.

Как утверждает Baza, вандалы могли действовать по заданию мошенников с Украины.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока изуродовал маркером бюст советского вождя Владимира Ленина. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения и стал фигурантом уголовного дела.

До этого в городе Тобольске Тюменской области коммунисты сломали пальцы новому памятнику Ленину.