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15:47, 14 ноября 2024Россия

В Москве изрисовали памятник Ахмату Кадырову

В Москве в Южном Бутово неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

В районе Южное Бутово в Москве неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло 13 ноября. Через некоторое время коммунальщики заметили надпись на монументе и поспешили от нее избавиться. Им удалось быстро оттереть краску с памятника, пока она не успела высохнуть.

Как утверждает Baza, вандалы могли действовать по заданию мошенников с Украины.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока изуродовал маркером бюст советского вождя Владимира Ленина. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения и стал фигурантом уголовного дела.

До этого в городе Тобольске Тюменской области коммунисты сломали пальцы новому памятнику Ленину.

ЖЗЛ
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