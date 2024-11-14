В Москве обрушились продажи одного типа жилья

Росреестр: продажи новостроек в Москве упали вдвое

В октябре 2024 года продажи новостроек в Москве обрушились — количество сделок с этим типом жилья упало почти вдвое (на 48 процентов) по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Росреестра. С материалом ознакомилась «Лента.ру».

Всего в столице за месяц заключили 6300 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) новых квартир. С учетом нежилой недвижимости ведомство оформило 10,7 тысячи ДДУ — на 38 процентов меньше в годовом выражении, но на 5 процентов больше сентября текущего года.

Специалисты подсчитали, что на вторичном рынке жилья в Москве с января по октябрь число сделок снизилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м и достигло 115,3 тысячи.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в старых границах столицы получится купить за 5,3 миллиона рублей, а в новых — за 4,9 миллиона рублей. Апартаменты, которые не считаются жильем, обойдутся в 4,1 и 6,9 миллиона рублей соответственно.