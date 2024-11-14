Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 14 ноября 2024Экономика

В Москве обрушились продажи одного типа жилья

Росреестр: продажи новостроек в Москве упали вдвое
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В октябре 2024 года продажи новостроек в Москве обрушились — количество сделок с этим типом жилья упало почти вдвое (на 48 процентов) по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Росреестра. С материалом ознакомилась «Лента.ру».

Всего в столице за месяц заключили 6300 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) новых квартир. С учетом нежилой недвижимости ведомство оформило 10,7 тысячи ДДУ — на 38 процентов меньше в годовом выражении, но на 5 процентов больше сентября текущего года.

Специалисты подсчитали, что на вторичном рынке жилья в Москве с января по октябрь число сделок снизилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м и достигло 115,3 тысячи.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в старых границах столицы получится купить за 5,3 миллиона рублей, а в новых — за 4,9 миллиона рублей. Апартаменты, которые не считаются жильем, обойдутся в 4,1 и 6,9 миллиона рублей соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дерзко влетели на броне». Российские войска вошли в Купянск. Они вернулись в город спустя два года

      Генсек НАТО призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы

      Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

      В российском регионе пострадали осужденные в перевернувшемся на дороге автозаке

      Туристу в Дубае пригрозили тюрьмой за нарушение одного малоизвестного закона

      Мужчину осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

      В Москве обрушились продажи одного типа жилья

      Супруга Ливанова раскрыла подробности состояния артиста

      Похитивший чужого ребенка из детского сада россиянин предстанет перед судом

      В российском городе прорвался «гейзер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше