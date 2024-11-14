В Москве ввели новое ограничение для мигрантов

В Москве и Подмосковье увеличили стоимость патентов для трудовых мигрантов

В Москве и Подмосковье ввели новое ограничение для трудовых мигрантов — речь идет об увеличении стоимости патентов для иностранных специалистов, пишет РИАМО.

Согласно принятому закону, с 2025 года стоимость патента увеличивается до 8,9 тысячи рублей. Ранее ее размер был равен 7,5 тысячи рублей.

«Зарплаты в Московской области, как и в столице, растут, соответственно должна расти и стоимость патента. Иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», — объяснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Предполагается, что принятое решение позволит пополнить консолидированный бюджет на 2,9 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с законодательной инициативой об увеличении стоимости патента для иностранных специалистов — ее размер составит с 2025 года 14 973 рублей.