В НАТО заявили о возможном пересмотре механизма финансирования

Адмирал Бауэр: страны НАТО могут пересмотреть механизм финансирования альянса

Страны НАТО могут пересмотреть механизм финансирования альянса и заменить долю в два процента ВВП каждого государства конкретными суммами. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью Newsweek.

Бауэр назвал справедливой критику победившего на выборах президента США Дональда Трампа в адрес стран Североатлантического альянса, которые не выполняли цель по финансированию альянса. «В некотором смысле мы можем сказать ему: добро пожаловать, господин президент, многие страны-члены прислушались к вам, уловили посыл и теперь инвестируют в собственную оборону», — сказал адмирал.

При этом Бауэр отметил, что у стран блока пока нет средств и времени для того, чтобы коренным образом изменить ситуацию.

Ранее Бауэр заявил, что ядерный потенциал России сдерживает отправку войск НАТО на Украину, так как многие страны военного блока опасаются возможных последствий. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса. Ранее подчеркнул, что российский ядерный арсенал является крупнейшим в мире.