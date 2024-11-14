В офисе Зеленского отвергли возможность мирного соглашения с Россией

Подоляк: Украина может вести переговоры с Россией только через принуждение

Киев может вести переговоры с Россией только через принуждение, соглашение о мире невозможно. Такое заявление сделал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Это не будет соглашение о мире. Это будет принуждение России к миру на базе международного права», — заявил Подоляк.

По его словам, для этого Украине необходимо добиться единства в дипломатическом и экономическом давлении на Россию.

Ранее Подоляк заявил, что Украина будет работать с любой администрацией США, так как она отражает интересы своей страны. Он добавил, что офису президента республики Владимира Зеленского нужно правильно расставить акценты в построении новой политики с властями в Вашингтоне.