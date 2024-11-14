В посольстве России в Эстонии заявили о новой дискриминации россиян

Салимуллин: поправки в Конституцию Эстонии лишат права голоса 70,4 тыс. россиян

Поправки в Конституцию Эстонии, в случае принятия, станут новым витком дискриминации против россиян. Они могут лишить права голоса порядка 70,4 тысячи граждан РФ и более 1 тысячи граждан Белоруссии, заявил временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин, передают «Известия».

По его словам, такие действия носят дискриминационный и русофобский характер.

«На муниципальных выборах 2021 года до голосования были допущены 70 446 россиян и 1067 граждан Белоруссии», — напомнил представитель посольства РФ в Эстонии.

Дипломат отметил необоснованность тезиса, что сохранение за россиянами возможсти участвовать в политической жизни страны представляет угрозу ее безопасности. В то же время, подчеркнул Салимуллин, они вносят вклад в развитие страны и платят налоги.

До этого Эстонии захотели запретить голосовать украинцам. При этом граждане Молдавии, «разделяющие единые ценности с Эстонией», также не смогут принять участие в голосовании.