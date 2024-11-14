В Японии предложили неожиданный способ повысить рождаемость

В Японии предложили повышать рождаемость, удаляя матки 30-летним женщинам

Глава ультраправой Консервативной партии Японии Наоки Хякута извинился за предложение удалять женщинам матки. Об этом сообщает NDTV.

В ноябре чиновник в ролике на YouTube предложил запретить женщинам выходить замуж после 25 лет, ограничить девушкам доступ к высшему образованию с 18 лет, а также отправлять всех 30-летних на принудительную гистерэктомию. По мнению Хякуты, это подтолкнет женщин к рождению детей.

Политика назвали женоненавистником и радикалом, а его идею — антиутопической. Однако вскоре Хякута извинился за свои слова.

В декабре 2023 года кандидат на пост министра финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок сравнил демографию страны с «Титаником», призвав немедленно принять меры по решению проблемы старения населения.