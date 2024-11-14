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20:50, 14 ноября 2024Силовые структуры

Вербовавшие российских подростков сторонники террористов предстанут перед судом

В Адыгее вербовавшие подростков сторонники террористов предстанут перед судом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Республике Адыгея предстанут перед судом иностранные граждане, обвиняемые в организации деятельности террористической организации. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчины являются приверженцами радикальных идей и сторонниками международной террористической организации. С 2013 года они пропагандировали идеи террористов и пытались завербовать новых участников, в том числе подростков, проживавших в Майкопе, с которыми общались через мессенджеры.

После того как подозреваемые были задержаны и оказались в СИЗО, они продолжили распространять идеи террористов и оправдывать их методы среди сокамерников.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

13 ноября российские силовики объявили в международный розыск имама из Республики Ингушетия, подозреваемого в спонсировании террористов.

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