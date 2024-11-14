Российская компания «За Родину» призналась в завозе индийцев

Глава ГК «За Родину» Лютаревич признал завоз на предприятия мигрантов из Индии

Рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» на фоне масштабного дефицита кадров в Калининградской области начал завозить трудовых мигрантов из Индии. Такой факт в ходе посвященного ситуации на рынке труда круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом, признал председатель совета директоров группы компаний Сергей Лютаревич, сообщает издание «Новый Калининград».

По его словам, индийцы отличаются от гастарбайтеров из других, более привычных в этом плане стран тем, что, во-первых, их очень много, а во-вторых, они «точно не получат гражданство».

Лютаревич, также являющийся депутатом регионального законодательного собрания, подчеркнул, что если бы иностранцев на предприятиях не было, то ситуация с налогами и экономикой в области была бы гораздо хуже. При этом он указал, что такой тезис можно распространить и на остальные регионы. «У нас филиалов много по всей России, и везде очень сложно по рабочим ресурсам, поэтому иностранцы нужны», — сказал бизнесмен.

Отношение к приезжим он сравнил с маятником. Сначала мигрантов активно завозят, дают гражданство, а потом сразу же не пускают, разворачивают в аэропортах и отправляют обратно без объяснения причин. И с одной стороны, «их стало очень много», а с другой, рабочая сила нужна, потому что молодежь на рабочие специальности особо не идет.

Ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов дал прогноз, что в 2025 году критическая ситуация с кадрами будет наблюдаться в трех ключевых отраслях российской экономики — в производственном и строительном секторах, а также в сельском хозяйстве.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно называла кадровый голод главным барьером для развития и роста российской экономики в среднесрочной перспективе.