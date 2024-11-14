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02:32, 14 ноября 2024Мир

Захарова прокомментировала слова Борреля о превращении ЕС в военный блок

Захарова о словах Борреля о превращении ЕС в военный блок: сбылись наши прогнозы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о превращении Евросоюза (ЕС) в военный блок говорят о том, что прогнозы России относительно объединения сбылись. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — прокомментировала Захарова.

Речь идет о словах Борреля, в которых он прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что после смены американской администрации ЕС следует превратиться в военный блок, дополняющий Североатлантический альянс.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников писала, что в ЕС ожидают «разрыв трансатлантических отношений», а также снижение американской военной помощи Украине.

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