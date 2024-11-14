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13:31, 14 ноября 2024Мир

Захарова сравнила политику США с белкой

Захарова сравнила усыпленного бельчонка Арахиса с политикой США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

История американского подобранного дикого бельчонка по кличке Арахис («Пинат») чем-то напоминает всю политику США. Это написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Чем-то напоминают всю американскую внешнюю политику» , — написала дипломат, отвечая на пост блогера Лобушкина, сравнившего историю подобранного дикого бельчонка с биографией свергнутого иракского лидера Саддама Хусейна.

Ранее американское агентство Associated press News сообщило, что усыпленный Арахис не страдал бешенством. Об этом говорил отрицательный результат анализа на болезнь.

12 ноября американец Джек Лонго, хозяин Арахиса, выступил с заявлением, что отрицательные результаты теста не стали для него неожиданностью. Мужчина раскритиковал правительство, лишившее его бельчонка и жившего у него енота Фреда.

До этого ситуацию с Арахисом прокомментировал миллиардер Илон Маск. Бизнесмен выразил мнение, что государству не следует вторгаться в личные дела владельцев животных.

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