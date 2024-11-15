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08:43, 15 ноября 2024Россия

19 детей госпитализировали с отравлением из российской школы

РЕН ТВ: 19 детей и взрослого госпитализировали с отравлением из школы в Чувашии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Из школы в городе Новочебоксарск в Чувашии госпитализировали с отравлением 19 детей и одного взрослого, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трое несовершеннолетних россиян были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще 16 школьников и взрослого отправили на амбулаторное лечение.

Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, отметил, что у всех пострадавших выявили гастроэнтерит — кишечную инфекцию.

До этого стало известно, что в Чите начали расследовать массовое отравление школьников, которые несли Вахту памяти на Посту №1 и в это время почувствовали недомогание.

Десять школьников пожаловались на ухудшение самочувствия после бесплатного обеда. Представители городской прокуратуры организовали проверку по факту случившегося.

ЖЗЛ
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