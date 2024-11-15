39-летняя Ольга Серябкина снялась в откровенном платье

Певица Ольга Серябкина снялась в ярко-красном мини-платье с сердцами

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица поделилась фото, на котором позировала в ярко-красном мини-платье, декорированном сердцами в области груди. При этом специалисты сделали артистке укладку с распущенными волосами и макияж с помадой в тон наряду. «Сегодня на сердечном вайбе», — подписала звезда.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина снялась в купальнике на отдыхе. Исполнительница разместила коллаж из снимков, на которых она предстала в черном комплекте, состоящем из плавок с низкой посадкой и асимметричного верха.