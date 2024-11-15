Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:05, 15 ноября 2024Ценности

39-летняя Ольга Серябкина снялась в откровенном платье

Певица Ольга Серябкина снялась в ярко-красном мини-платье с сердцами
Екатерина Ештокина

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица поделилась фото, на котором позировала в ярко-красном мини-платье, декорированном сердцами в области груди. При этом специалисты сделали артистке укладку с распущенными волосами и макияж с помадой в тон наряду. «Сегодня на сердечном вайбе», — подписала звезда.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина снялась в купальнике на отдыхе. Исполнительница разместила коллаж из снимков, на которых она предстала в черном комплекте, состоящем из плавок с низкой посадкой и асимметричного верха.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о позиции Шольца по Украине после разговора с Путиным

      Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета

      В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

      В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

      Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

      Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

      Песков объяснил важность разговора Путина и Шольца

      Несущие потери солдаты ВСУ пожаловались на пустые обещания Евросоюза

      Два пьяных россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

      Онколог указал на связь между лишним весом и одним видом рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше