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17:36, 14 ноября 2024Ценности

46-летняя телезвезда снялась в откровенном шелковом халате

46-летняя модель Кэти Прайс снялась в шелковом халате
Екатерина Ештокина
Кэти Прайс

Кэти Прайс . Кадр: dailymail.co.uk

Британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс снялась в откровенном наряде. Соответствующие кадры (на момент написания новости были удалены) появились в ее в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда предстала перед камерой в гримерной комнате в белом шелковом халате, декорированном кружевом. При этом звезда продемонстрировала татуированные стройные ноги. Кроме того, знаменитость продемонстрировала частично оголенную зону декольте. Вдобавок она распустила темные волосы.

Ранее в ноябре 46-летняя телезвезда показала накачанные губы со словами «самые большие, что я делала». Кэти Прайс снялась после введения максимального для себя количества филлера, продемонстрировав лицо крупным планом.

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