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14:55, 15 ноября 2024Культура

Адвокат раскрыл детали суда Алсу с бывшим мужем

Адвокат Добровинский заявил, что суд Алсу с бывшим мужем продлится несколько лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве состоялось заседание суда по разделу имущества певицы Алсу и ее экс-супруга, бизнесмена Яна Абрамова. Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ход процесса в интервью Telegram-каналу Super.ru.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский признался, что разбирательства бизнесмена с певицей, скорее всего, займут много времени, так что итогов в ближайшее время ждать не стоит.

«Я думаю, это растянется годика на четыре. Так что встретимся с вами здесь в 2028 году, я вам все расскажу», — заявил юрист.

Известно, что следующее заседание суда состоится в январе.

Ранее стало известно, что Алсу впервые откровенно рассказала о жизни после тяжелого расставания.

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