Александра Бортич поделилась фото в бикини

Российская актриса Александра Бортич снялась в черном бикини у моря

Российская актриса Александра Бортич поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 17 тысяч подписчиков.

30-летняя звезда «Фишера» разместила снимок, сделанный у моря. Знаменитость предстала в черном раздельном бикини, надев солнцезащитные очки и собрав светлые волосы. При этом на фото видно, что артистка отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. «Какие-то снимки из отпуска. Для вас», — подписала она публикацию.

В октябре Александра Бортич снялась в откровенном топе без бюстгальтера. Она примерила укороченные облегающие шорты телесного цвета и черную хлопковую майку.