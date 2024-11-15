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18:04, 15 ноября 2024Ценности

Александра Бортич поделилась фото в бикини

Российская актриса Александра Бортич снялась в черном бикини у моря
Екатерина Ештокина
Саша Бортич

Саша Бортич. Фото: Telegram-канал Sanya Bortich

Российская актриса Александра Бортич поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 17 тысяч подписчиков.

30-летняя звезда «Фишера» разместила снимок, сделанный у моря. Знаменитость предстала в черном раздельном бикини, надев солнцезащитные очки и собрав светлые волосы. При этом на фото видно, что артистка отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. «Какие-то снимки из отпуска. Для вас», — подписала она публикацию.

В октябре Александра Бортич снялась в откровенном топе без бюстгальтера. Она примерила укороченные облегающие шорты телесного цвета и черную хлопковую майку.

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