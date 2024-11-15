Более десяти стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников

«Рособоронэкспорт» заявил о желании более 10 стран купить «Изделие РБ-504П-Э»

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э». Его слова приводит РИА Новости.

Михеев подчеркнул, что «Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, которые были подтверждены в реальных боевых условиях. Кроме того, у разработки есть множество литерных частот подавления каналов управления. Она также способна подавлять защищенные каналы навигации. Кроме того, «РБ-504П-Э» возможно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.