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04:42, 15 ноября 2024Экономика

Более десяти стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников

«Рособоронэкспорт» заявил о желании более 10 стран купить «Изделие РБ-504П-Э»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э». Его слова приводит РИА Новости.

Михеев подчеркнул, что «Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, которые были подтверждены в реальных боевых условиях. Кроме того, у разработки есть множество литерных частот подавления каналов управления. Она также способна подавлять защищенные каналы навигации. Кроме того, «РБ-504П-Э» возможно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.

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