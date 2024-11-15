Бывший министр российского региона получил срок за увеличение стоимости свалки

Суд дал 2,5 года условно экс-министру экологии Бурятии за превышение полномочий

В Бурятии суд приговорил к 2,5 года лишения свободы условно бывшего министра природных ресурсов и экологии республики за превышение должностных полномочий при ликвидации свалки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Экс-чиновнику назначен испытательный срок с лишением права замещать должности в госорганах в течение двух лет.

Следствие и суд установили, что 21 июня 2021 года Минприроды Республики Бурятия заключило с местным предпринимателем госконтракт по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузине, расположенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Стоимость по контракту превышала 419 миллионов рублей, однако в ходе его реализации министр неправомерно увеличил его цену еще на 30 миллионов рублей и поручил внести аванс в размере 30 процентов, а не 10, как было предусмотрено в первоначальном соглашении.

Ранее 15 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей администрации Переславля-Залесского по подозрению в коррупции. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки.