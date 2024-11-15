Депутаты сорвали заседание парламента ритуальным танцем

CNN: депутаты Новой Зеландии станцевали хака, чтобы заблокировать законопроект

Депутаты Новой Зеландии станцевали ритуальный танец коренных народов хака, чтобы заблокировать законопроект и временно сорвать работу парламента. Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, танец устроили представители партии Те Пати Маори, которых возмутил законопроект, который должен был переосмыслить договор Вайтанги 1840 года — соглашение между колониальными британскими властями и вождями местного народа маори. Этот документ установил автономию коренного населения, которая существует по сей день и расширяется за счет новых трактовок.

Однако ряд политиков считает, что этот закон дискриминирует белое население и дает излишние привилегии народу маори, в связи с чем правая партия «ACT Новая Зеландия» внесла законопроект о более узкой трактовке договора Вайтанги. В ответ возмущенные депутаты из Те Пати Маори исполнили танец хака, что позволило криками полностью заглушить обсуждение.

Подобная ситуация происходит в Новой Зеландии не в первый раз. В 2021 году депутат-абориген Равири Вайтити выразил негодование по поводу того, что его коллега по парламенту высказывалась по вопросу прав коренных народов, не будучи представителем аборигенов. Когда председатель парламента выключил микрофон из-за его чрезмерно эмоционального выступления, Вайтити спел ритуальную песню и исполнил движения из танца маори хака.