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17:55, 15 ноября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы указал Зеленскому на разрушение путей для побега с Украины

Соскин указал Зеленскому на разрушение путей для побега с Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин указал Владимиру Зеленскому на разрушение путей для побега с Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Каждый шаг [Зеленского] по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — обратился Соскин к украинскому политику.

По его мнению, Зеленский только понижает свой статус такими действиями. Экс-советник Кучмы отметил, что он захватил власть, но ресурсов для ее удержания не хватит на длительный период.

Ранее Соскин допустил, что датой начала переговоров Москвы и Киева станет 21 января. По его оценке, Зеленский может уйти в отставку во второй половине декабря, а в следующем месяце пройдет инаугурация нового президента.

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