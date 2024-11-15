Экс-советник Кучмы указал Зеленскому на разрушение путей для побега с Украины

Соскин указал Зеленскому на разрушение путей для побега с Украины

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин указал Владимиру Зеленскому на разрушение путей для побега с Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Каждый шаг [Зеленского] по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — обратился Соскин к украинскому политику.

По его мнению, Зеленский только понижает свой статус такими действиями. Экс-советник Кучмы отметил, что он захватил власть, но ресурсов для ее удержания не хватит на длительный период.

Ранее Соскин допустил, что датой начала переговоров Москвы и Киева станет 21 января. По его оценке, Зеленский может уйти в отставку во второй половине декабря, а в следующем месяце пройдет инаугурация нового президента.