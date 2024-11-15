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09:38, 15 ноября 2024Экономика

Газ в Европе резко подорожал на фоне данных о сбое поставок из России

Цена газа в Европе превысила $500 на фоне данных о сбое поставок из России
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Цена газа в Европе превысила 500 долларов за тысячу кубометров впервые с ноября 2023 года. О резком подорожании топлива свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсы на поставку газа в декабре по индексу голландского хаба TTF дорожали до отметки 46,48 евро за мегаватт-час, или 510,48 долларов за тысячу кубометров, однако затем их стоимость скорректировалась до 509 долларов к моменту написания материала.

Как отмечают аналитики Financial Times, газ растет в цене на фоне данных о сбое поставок из России. Ранее австрийская группа OMV предупредила о возможных перебоях импорта топлива из-за ухудшения контрактных отношений. Компания выиграла иск к «дочке» «Газпром экспорта» на 230 миллионов евро в арбитражном суде. Еще в мае OMV предупреждала, что если суд в ЕС заставит ее прекратить платежи по контракту, это может привести к прекращению импорта газа.

Иск, касавшийся поставок газа в Германию, был подан в январе 2023 года. Получить компенсацию компания намерена с помощью ее учета в платежах, которые должна произвести по контракту с «Газпром экспортом», предусматривающим поставки в Австрию.
По оценке OMV, зачет в платежах положительно скажется на уравновешивании финансовых потерь, понесенных в 2022 году, однако испортит отношения с партнером.

«Газпром» ранее через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области добился запрета для OMV Exploration & Production, дочерней компании OMV, вести разбирательство с ним за рубежом. Таким образом, зачет австрийского покупателя будет воспринят как отказ платить, что вызовет остановку поставок.

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