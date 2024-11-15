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НХЛ — регулярный чемпионат
00:24, 15 ноября 2024Спорт

Игрок НХЛ высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Мэттьюс о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: вопрос не «если», а «когда»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sportsnet.

«Я не удивлюсь, определенно не удивлюсь. Надеюсь, он это сделает. Вопрос не "если", а "когда"», — заявил Мэттьюс, добавив, что это будет здорово для игры.

На счету Овечкина 863 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Гретцки — составляет 31 гол.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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