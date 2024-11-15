Израиль обвинил сотрудников школ БАПОР в участии в террористических организациях

IMPACT-SE: сотрудники школ БАПОР участвуют в террористических организациях

Израильский Институт мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании (IMPACT-SE) обвинил сотрудников школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в участии в террористических организациях. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Институт провел исследование и выяснил, что работники образовательных учреждений этой структуры в секторе Газа являются «активными членами террористических организаций». По его данным, в настоящее время 12 директоров и замдиректоров школ состоят в них, а некоторые занимают командные должности, отмечает издание.

Представитель IMPACT-SE заявил, что подобное открытие прямо противоречит заверениям главы БАПОР Филиппа Лаззарини, которые он сделал в рамках Генассамблеи ООН, что агентство привержено толерантному и антиэкстремистскому образованию.

13 ноября Лаззарини написал в соцсети X, что осуждает использование объектов БАПОР в Газе в ходе конфликта. По его словам, палестинские вооруженные группировки, включая движение ХАМАС, а также «израильские силы, как утверждается, использовали помещения БАПОР в военных целях».

4 ноября стало известно, что Израиль проинформировал председателя Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР. До этого израильский парламент запретил деятельность агентства на территории страны.

