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08:58, 15 ноября 2024Мир

Израиль обвинил сотрудников школ БАПОР в участии в террористических организациях

IMPACT-SE: сотрудники школ БАПОР участвуют в террористических организациях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nidal Eshtayeh / Globallookpress.com

Израильский Институт мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании (IMPACT-SE) обвинил сотрудников школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в участии в террористических организациях. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Институт провел исследование и выяснил, что работники образовательных учреждений этой структуры в секторе Газа являются «активными членами террористических организаций». По его данным, в настоящее время 12 директоров и замдиректоров школ состоят в них, а некоторые занимают командные должности, отмечает издание.

Представитель IMPACT-SE заявил, что подобное открытие прямо противоречит заверениям главы БАПОР Филиппа Лаззарини, которые он сделал в рамках Генассамблеи ООН, что агентство привержено толерантному и антиэкстремистскому образованию.

13 ноября Лаззарини написал в соцсети X, что осуждает использование объектов БАПОР в Газе в ходе конфликта. По его словам, палестинские вооруженные группировки, включая движение ХАМАС, а также «израильские силы, как утверждается, использовали помещения БАПОР в военных целях».

4 ноября стало известно, что Израиль проинформировал председателя Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР. До этого израильский парламент запретил деятельность агентства на территории страны.

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