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16:07, 15 ноября 2024Мир

Кандидатов Трампа в министры уличили в обходе проверок ФБР

CNN: некоторые кандидаты Трампа на посты министров обходят проверку в ФБР
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Некоторые кандидаты, выдвинутые избранным президентом США Дональдом Трампом на посты министров, обходят традиционную проверку в Федеральном бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на источники.

«Трамп и его союзники считают, что система ФБР работает медленно и страдает от проблем, которые могут помешать плану избранного президента быстро начать работу по реализации его повестки дня», — утверждает канал со ссылкой на людей, знакомых с планами команды избранного лидера.

Кандидаты на должность министров должны проходить проверку своей биографии в ФБР, чтобы доказать отсутствие иностранных связей или других фактов, угрожающих национальной безопасности. Несмотря на право президента назначать министров вне зависимости от результатов проверки, обход этой процедуры нарушит давно устоявшуюся норму.

Канал приводит слова прокурора по национальной безопасности в Вашингтоне Дэна Мейера, заявившего, что команда Трампа «не хочет, чтобы ФБР координировало норму; она хочет ее навязать».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что комитет по этике Палаты представителей рассматривает сразу несколько уголовных дел, связанных с кандидатом в генеральные прокуроры США Мэттом Гетцом.

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