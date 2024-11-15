В Крыму заявили о готовности пригласить Маска инвестировать в регион

Глава парламента Крыма Константинов предложил Маску инвестировать в регион

Крым открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По словам политика, инвестировать в Россию — честь и достижение для Маска. «У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма», — предложил он.

По словам Константинова, у России есть ресурсы, которые на Земле ограничены. «У него же — есть технологии, наука», — отметил политик.

Ранее Маск заявил, что совет директоров Tesla обсудит, следует ли производителю электромобилей инвестировать пять миллиардов долларов в его стартап в области искусственного интеллекта xAI.