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08:34, 15 ноября 2024Россия

В Крыму заявили о готовности пригласить Маска инвестировать в регион

Глава парламента Крыма Константинов предложил Маску инвестировать в регион
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Global Look Press

Крым открыт для инвестиций американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По словам политика, инвестировать в Россию — честь и достижение для Маска. «У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма», — предложил он.

По словам Константинова, у России есть ресурсы, которые на Земле ограничены. «У него же — есть технологии, наука», — отметил политик.

Ранее Маск заявил, что совет директоров Tesla обсудит, следует ли производителю электромобилей инвестировать пять миллиардов долларов в его стартап в области искусственного интеллекта xAI.

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