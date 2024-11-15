Москвичам рассказали о погоде в конце недели

Гидрометцентр: в пятницу Москвы ожидают осадки

В конце рабочей недели москвичей ожидает облачная погода с осадками. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра, данные опубликованы на сайте учреждения.

Уточняется, что осадки в пятницу, 15 ноября, будут небольшими. Днем температура воздуха достигнет 1-3 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до мину 1 градуса. Также ожидается юго-западный ветер со средней скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.

В Московской области установится более холодная погода — в дневное время суток температура будет находиться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. Ночью похолодает до минус трех градусов.

Ранее сообщалось, что на выходных жителей столицы ожидает тепло и легкий снегопад.