Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:48, 15 ноября 2024Культура

На Канье Уэста подали в суд за секс во время встречи

На Канье Уэста подали в суд за то, что он прервал деловую встречу ради секса
Андрей Шеньшаков

Фото: SMG / Globallookpress.com

На рэпера Канье Уэста подал в суд бывший сотрудник его компании Мерфи Афисионадо. Об этом сообщает портал TMZ.

Как сообщает источник, Афисионадо сообщил о том, что в ноябре 2022 года тот вызвал его на деловую встречу в свой номер в отеле, где прямо посреди совещания отошел заняться сексом со своей женой Бьянкой Цензори. К тому же, по словам истца, Уэст якобы вышел из комнаты в футболке с нацистской символикой и спросил, нравится ли Мерфи этот принт.

Также сообщается, что он показывал экс-сотруднику обнаженные фото своей бывшей жены Ким Кардашьян. По словам мужчины, еще на одной встрече артист проделал то же самое, но уже со своей массажисткой.

В иске Мерфи обвиняет Канье в дискриминации, создании нездоровой рабочей атмосферы, нарушении трудового законодательства, а также невыплате заработной платы в течение полугода, пока он работал у рэпера.

Ранее стало известно, что Уэст снял о себе документальный фильм стоимостью один миллиард долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о позиции Шольца по Украине после разговора с Путиным

      Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета

      В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

      В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

      Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

      Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

      Песков объяснил важность разговора Путина и Шольца

      Несущие потери солдаты ВСУ пожаловались на пустые обещания Евросоюза

      Два пьяных россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

      Онколог указал на связь между лишним весом и одним видом рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше