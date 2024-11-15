На Канье Уэста подали в суд за секс во время встречи

На Канье Уэста подали в суд за то, что он прервал деловую встречу ради секса

На рэпера Канье Уэста подал в суд бывший сотрудник его компании Мерфи Афисионадо. Об этом сообщает портал TMZ.

Как сообщает источник, Афисионадо сообщил о том, что в ноябре 2022 года тот вызвал его на деловую встречу в свой номер в отеле, где прямо посреди совещания отошел заняться сексом со своей женой Бьянкой Цензори. К тому же, по словам истца, Уэст якобы вышел из комнаты в футболке с нацистской символикой и спросил, нравится ли Мерфи этот принт.

Также сообщается, что он показывал экс-сотруднику обнаженные фото своей бывшей жены Ким Кардашьян. По словам мужчины, еще на одной встрече артист проделал то же самое, но уже со своей массажисткой.

В иске Мерфи обвиняет Канье в дискриминации, создании нездоровой рабочей атмосферы, нарушении трудового законодательства, а также невыплате заработной платы в течение полугода, пока он работал у рэпера.

Ранее стало известно, что Уэст снял о себе документальный фильм стоимостью один миллиард долларов.