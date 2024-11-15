На компанию Малышевой подали в суд

Компания «Ю1» подала иск к «Здоровье Инфо» Малышевой за нарушение авторских прав

На компанию врача и телеведущей Елены Малышевой подали в суд. Об этом сообщает издание «Звездач» в Telegram.

Сообщается, что в июле компания «Ю1» подала иск к компании «Здоровье Инфо» из-за нарушения авторских прав. Причиной стала фотография автора Константина Лабунского, которую фирма Малышевой разместила на сайте без разрешения создателя. Сумма иска составляла 60 тысяч рублей, однако с компании взыскали 10 тысяч.

Позднее компания подала второй иск от «Ю1» к «Здоровье Инфо» на сумму 70 тысяч рублей. Отмечается, что заявление истца находится на рассмотрении.

Ранее врач обратилась в Госдуме с одним требованием. Она заявила, что в поваренную соль в России необходимо добавлять йод, так как у многих жителей страны наблюдается дефицит этого элемента в организме.

До этого стало известно, что Малышева в четвертый раз стала бабушкой. Сообщалось, что у ее младшего сына Василия родилась дочь.