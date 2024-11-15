На Западе заявили о панике ЕС из-за Украины

Экс-советник НАТО Бо: ЕС в панике из-за будущего Украины при Трампе

Европейский союз (ЕС) в панике из-за будущего Украины при избранном президенте США Дональде Трампе Трампе и его гипотетическом уходе из вооруженного конфликта. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в разговоре с YouТube-каналом Deep Dive.

«Ну, очевидно, что Трамп (...) хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это (...) Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка [Украину] европейцам», — рассказал военный аналитик.

Бо добавил, что страны Европы не имеют ресурсов для военной помощи Киева. Поэтому он резюмировал, что Евросоюзу придется в скором времени согласиться на мирное урегулирование.

Ранее Трамп пообещал усердно работать над урегулированием украинского конфликта. Он также отметил, что украинскому конфликту «пора положить конец», а Москва и Киев «должны остановиться». При этом 47-й президент Соединенных Штатов не раскрыл подробности своего мирного плана.