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09:43, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о переставших говорить правду об Украине зарубежных СМИ

Журналист Боуз: до начала СВО западные СМИ писали о национализме на Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

До начала специальной военной операции (СВО) западные СМИ говорили правду об Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Журналист опубликовал обложки западных СМИ, демонстрирующих проявление национализма на Украине. «Западные СМИ говорили правду об Украине. А сейчас?» — написал он. Боуз уточнил, что после начала СВО зарубежная пресса перестала публиковать подобные материалы.

Ранее Боуз назвал последствие победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он заявил, что после этого украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен.

До этого ирландский журналист предположил, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке. Боуз заявил, что украинский лидер хочет сохранить власть.

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