Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 15 ноября 2024Россия

Назван уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: 78,8 процента россиян доверяют Путину, 76,3 процента одобряют его работу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,8 процента жителей страны, большинство также одобряют его работу. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.

Из результатов опроса следует, что одобряют деятельность главы государства 76,3 процента опрошенных. Помимо этого, россияне положительно оценили работу правительства и премьер-министра — уровни такой оценки составили 51,8 и 50 процентов соответственно.

Опрос социологи проводили в период с 5 по 10 ноября с помощью телефонного интервью по случайной выборке мобильных телефонов. В исследовании приняли участие 1600 опрошенных.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту с 28 октября по 3 ноября превысил 79 процентов. О своем доверии политику заявили 79,4 процента опрошенных, что превысило показатели предыдущей недели на 1,3 процентных пункта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

      Зеленский анонсировал план действий для Украины

      В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

      В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

      Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

      В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

      Россиянам посоветовали есть один доступный продукт для профилактики слабоумия

      В России отреагировали на угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР в боях

      Певица Ханна показала фигуру в ультракоротких шортах

      В российском регионе автобус с детьми попал в ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше