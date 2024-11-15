Назван уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: 78,8 процента россиян доверяют Путину, 76,3 процента одобряют его работу

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,8 процента жителей страны, большинство также одобряют его работу. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.

Из результатов опроса следует, что одобряют деятельность главы государства 76,3 процента опрошенных. Помимо этого, россияне положительно оценили работу правительства и премьер-министра — уровни такой оценки составили 51,8 и 50 процентов соответственно.

Опрос социологи проводили в период с 5 по 10 ноября с помощью телефонного интервью по случайной выборке мобильных телефонов. В исследовании приняли участие 1600 опрошенных.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту с 28 октября по 3 ноября превысил 79 процентов. О своем доверии политику заявили 79,4 процента опрошенных, что превысило показатели предыдущей недели на 1,3 процентных пункта.