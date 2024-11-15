Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), несущие большие потери, пожаловались на Евросоюз (ЕС) за пустые обещания, передает французское издание Point.
Командир подразделения БПЛА ВСУ с позывным Лысый заявил, что российские управляемые бомбы и FPV-дроны приводят к большим потерям в украинской армии, а сами ВСУ неспособны противостоять ВС России.
«Европейские политики дают нам пустые обещания, но здесь мы умираем каждый день», — заявил изданию командир подразделения ВСУ с позывным Леонид.
Ранее высокопоставленные украинские военнослужащие заявили, что контрнаступление считают главной ошибкой 2023 года. По информации военных, в Вооруженных силах России знали о контрнаступлении, и, следовательно, его нельзя было допускать.