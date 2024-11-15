Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:38, 15 ноября 2024Бывший СССР

Несущие потери солдаты ВСУ пожаловались на пустые обещания Евросоюза

Point: в ВСУ ругают Евросоюз за пустые обещания при больших потерях
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), несущие большие потери, пожаловались на Евросоюз (ЕС) за пустые обещания, передает французское издание Point.

Командир подразделения БПЛА ВСУ с позывным Лысый заявил, что российские управляемые бомбы и FPV-дроны приводят к большим потерям в украинской армии, а сами ВСУ неспособны противостоять ВС России.

«Европейские политики дают нам пустые обещания, но здесь мы умираем каждый день», — заявил изданию командир подразделения ВСУ с позывным Леонид.

Ранее высокопоставленные украинские военнослужащие заявили, что контрнаступление считают главной ошибкой 2023 года. По информации военных, в Вооруженных силах России знали о контрнаступлении, и, следовательно, его нельзя было допускать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о позиции Шольца по Украине после разговора с Путиным

      Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета

      В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

      В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

      Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

      Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

      Песков объяснил важность разговора Путина и Шольца

      Несущие потери солдаты ВСУ пожаловались на пустые обещания Евросоюза

      Два пьяных россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

      Онколог указал на связь между лишним весом и одним видом рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше