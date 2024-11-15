Point: в ВСУ ругают Евросоюз за пустые обещания при больших потерях

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), несущие большие потери, пожаловались на Евросоюз (ЕС) за пустые обещания, передает французское издание Point.

Командир подразделения БПЛА ВСУ с позывным Лысый заявил, что российские управляемые бомбы и FPV-дроны приводят к большим потерям в украинской армии, а сами ВСУ неспособны противостоять ВС России.

«Европейские политики дают нам пустые обещания, но здесь мы умираем каждый день», — заявил изданию командир подразделения ВСУ с позывным Леонид.

Ранее высокопоставленные украинские военнослужащие заявили, что контрнаступление считают главной ошибкой 2023 года. По информации военных, в Вооруженных силах России знали о контрнаступлении, и, следовательно, его нельзя было допускать.